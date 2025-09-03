El alcalde de Vigo, Abel Caballero, tras la cancelación de vuelos de Ryanair: "No es gente seria y no cumple"

La noticia saltaba a primera hora de la mañana: Ryanair cancela todos sus vuelos a Vigo a partir de enero de 2026. La compañía irlandesa romperá así definitivamente su relación con la ciudad olívica, donde ha sido sancionada los últimos meses por incumplir los contratos acordados con el Concello.

"No es gente seria y no cumple", ha afirmado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, tras el anuncio de Ryanair. El regidor socialista ha recordado las sanciones de 50.000 euros y de 17.414 euros que le han impuesto a la compañía desde su corporación por suprimir vuelos e incumplir el contrato de promoción turística.

"Le exigimos y le vamos a seguir exigiendo que pague", ha aseverado Caballero, que ha asegurado que el Concello no tenía la intención de renovar el contrato con la aerolínea low cost porque "no es gente seria".

Aun así, el alcalde ha afirmado que "son libres de tomar sus decisiones". "Nosotros seguiremos promocionando esta ciudad, el turismo de esta ciudad que va extraordinariamente bien. Somos una potencia turística", ha concluido Caballero en un audio distribuido a los medios de comunicación.

El regidor socialista también considera que los recortes de Ryanair ratifican tanto que la empresa irlandesa "no cumple", como que la Xunta de Galicia "sigue promocionando vuelos desde Santiago haciendo competencia desleal contra el aeropuerto de Vigo".

PP de Vigo: "Un nuevo logro del Gobierno de Pedro Sánchez"

En cambio, la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, considera responsable al Gobierno de España de la cancelación de vuelos y de los recortes de Ryanair en España. "Un nuevo 'logro' del Gobierno de Pedro Sánchez con nuestra ciudad", ha ironizado la popular.

Cabe recordar que Ryanair ha atribuido su decisión a las "tasas aeropuertuarias excesivas y poco competitivas que aplica Aena". En este sentido, Luisa Sánchez ha recordado que se trata de una competencia estatal, principal accionista de Aena, cuyos beneficios en 2024 han superado los 1.900 millones de euros.

“En su búsqueda de beneficios económicos, Aena se olvida del equilibrio territorial en nuestro país”, ha criticado Luisa Sánchez, que considera que el Gobierno de España debe rectificar y no "enfrascarse" en una "batalla estéril" con una aerolínea privada.

"No vamos a ser nosotros quienes defendamos a esta compañía, pero es cierto que la aerolínea ya avisó hace tiempo de que esto podía ocurrir. Y ha ocurrido mientras el Concello de Vigo, que también está obligado a potenciar Peinador, se mantiene como mero espectador”, ha reprochado la líder del PP de Vigo.

"Abel Caballero no levanta la voz ante su jefe", ha criticado también Sánchez, que espera que el alcalde asegure que Ryanair siga operando su único vuelo en Vigo, en dirección a Londres, lo que resta de año.

BNG de Vigo: "La prueba definitiva del fracaso del modelo de subvenciones"

Desde el BNG de Vigo, han valorado el anuncio de Ryanair como la "prueba definitiva del fracaso del modelo de subvenciones a aerolíneas". Así, consideran que que esta decisión evidencia la "necesidad urgente de un cambio estratégico" en el aeropuerto de Vigo para no depender de las "decisiones arbitrarias y caprichosas" de una compañía privada.

"El BNG lleva muchos años advirtiendo de que este modelo no tenía más recorrido; cuando el dinero acaba o les parece insuficiente, las aerolíneas vuelan, pero para marchar de Peinador", ha afirmado el portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas.

El portavoz municipal ha trasladado medidas concretas para modernizar la terminal viguesa: mejorar sus accesos y conectividad intermodal, permitir la apertura 24 horas y potenciar el transporte de mercancías.

Los nacionalistas consideran que se debe consolidar Peinador como el aeropuerto de referencia del sur de Galicia y de la Euroregión Galicia-Norte de Portugal, ya que instan a competir con Sá Carneiro y no entre los aeropuertos gallegos.

"Es el momento de un giro estratégico y de que todas las administraciones se sienten para cooperar para desarrollar las enormes potencialidades que tiene Peinador", ha afirmado Igrexas, que ha explicado que se debe articular un verdadero sistema aeroportuario gallego que potencie la especialización de cada terminal.