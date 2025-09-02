Exigen al Concello de Vigo control en tiempo real para frenar los vertidos ilegales en el río Lagares

Los vertidos ilegales en el río Lagares son continuos, habiéndose registrado el último de ellos hace apenas unos días. Se trata de una situación preocupante, que ha llevado al Bloque Nacionalista Galego a reclamar al Concello un mayor control, utilizando un sistema de telecontrol y videovigilancia que detecte en tiempo real los cambios en la calidad del agua para facilitar la identificación del origen de los vertidos.

En este sentido, el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, demandó al Gobierno de Abel Caballero que "actúe con contundencia" para proteger el Lagares como "verdadero pulmón azul y verde" de la ciudad. También pidió movilizar más medios materiales y humanos del Ayuntamiento con el objetivo de evitar que el Lagares continúe siendo utilizado como "una gran cloaca".

También recordó que el Lagares es el río gallego que vierte más materiales plásticos al mar, como acreditó un estudio de la organización The Ocean Cleanup. Ese informe, subrayó el portavoz nacionalista, evidenció que 9 de cada 10 toneladas de plástico que cada año acaban contaminando la ría de Vigo tienen origen en el Lagares, con un flujo casi tres veces mayor que ríos de mucho mayor caudal como el Miño.