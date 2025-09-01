Vigo se une a la campaña 'CaminEMos por la Esclerosis Múltiple': una ruta para visibilizar la enfermedad

La Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple (Avempo) se suma a la IV edición de la campaña nacional de visibilización y concienciación 'CaminEMos por la Esclerosis Múltiple'. Este año, el recorrido se traslada al Concello de Nigrán, con un paseo por el mirador de Monteferro.

El evento se celebrará este 5 de septiembre a partir de las 20:00 horas, cuando comenzará un recorrido a pie por el monte de Nigrán. Como novedad, la jornada incluirá una sesión de observación guiada de las estrellas con telescopios al caer la noche.

El inicio de la ruta, de un kilómetro de distancia, tendrá como punto de salida y llegada el mirador de Monteferro. Tras realizar la mitad del recorrido, los y las asistentes harán una pausa para contemplar el atardecer desde las vistas del mirador.

"Aquellas personas que lo deseen, pueden llevar algo de comer para disfrutar durante la pausa", ha explicado Avempo, que ha recordado que después se realizará el trayecto de vuelta hasta el parking.

Allí, pasadas las 21:00 horas, tendrá lugar una actividad divulgativa y cultural que consistirá en la observación de las estrellas del cielo nocturno que cubrirá Monteferro. Una profesional explicará en qué consiste la observación estelar, para identificar y poder localizar los astros a través de telescopios.

Avempo ha animado a todas las personas a asistir con su camiseta oficial de la campaña. Además, han recomendado asistir con una silla plegable para mayor comodidad durante la charla y posterior observación de las estrellas.

La actividad es de carácter gratuito, si bien Avempo habilitará una 'entrada inversa' el propio día del evento para recoger donativos que cubran el coste de la actividad. Las personas interesadas en asistir deben confirmar su presencia antes del jueves 4 de septiembre a través del correo avempo@avempo.org o en los números de teléfono 685 11 33 98 / 986 29 88 65.