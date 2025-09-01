La Policía Local de Vigo detiene a un hombre por un robo con fuerza en un establecimiento

Un hombre de 35 años de edad fue detenido en Vigo como presunto autor de un robo con fuerza cometido en un establecimiento de la ciudad. La Policía Local lo atrapó cuando intentaba huir a la carrera.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado, cuando el 092 recibió un aviso a través de la central de servicios de la Policía Nacional, por un robo en un local de la calle Extremadura.

Según informa Europa Press, en el lugar se presentaron una dotación de la Policía Local y una del 091, que fueron informadas de que los presuntos ladrones todavía estaban en el interior del establecimiento.

De este modo, los agentes se repartieron para bloquear las posibles salidas. Mientras miembros de la Policía Nacional se dirigieron a la parte trasera, agentes de la Policía Local saltaron el acceso para entrar en el local.

Un varón encapuchado salió de un portal contiguo y emprendió la huida a la carrera. Fue perseguido e interceptado por efectivos del 092, que procedieron a su detención. El otro sospechoso fue perseguido por los tejados por agentes de la Policía Nacional pero, debido a la ventaja que tenía, logró escaparse.

Cuando la Policía pudo entrar al interior de la terraza donde se cometió el robo, encontró una mochila con varias botellas y la caja registradora forzada.