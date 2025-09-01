Detenido en Vigo tras agredir supuestamente a su pareja, por que ella quería romper la relación

La Policía Local de Vigo ha detenido a un varón de 22 años de edad tras, presuntamente, empujar y abofetear a su pareja cuando ella trató de cortar la relación. Se lo acusa de un presunto delito de violencia de género.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado viernes, cuando el 112 Galicia recibió una llamada de una mujer, por un posible episodio de violencia machista, pero la comunicación se cortó abruptamente, sin que la víctima pudiera facilitar su dirección.

Con todo, con el número de teléfono registrado, consiguieron localizar el domicilio, que se trataba de un inmueble de habitaciones compartidas.

Una vez que averiguaron el lugar desde el que se había producido la llamada, los agentes comprobaron que había una pareja en la estancia, e invitaron al varón a salir al rellano para poder entrevistarse con la mujer.

Esta relató que había finalizado la relación con el chico, invitándole a abandonar la habitación, pero él se había negado y habían iniciado una discusión. En un momento de la riña, se produjo un forcejeo, por lo que la mujer llamó al 112.

Según su relato, él la empujó contra un armario y la llamada se cortó; luego ella se cayó al suelo y el varón le propinó una bofetada. Al observar los agentes que la chica tenía la mejilla izquierda enrojecida y erosiones en un codo, procedieron a la detención del hombre, por un supuesto delito de violencia de género.