Baiona (Pontevedra) pone en valor la figura de los marinos de la villa que navegaron con Magallanes y ElCano
El Concello ha organizado una charla y un concierto los próximos 5 y 6 de septiembre para celebrar el 503 aniversario de la primera circunnavegación de la tierra
Con motivo del 503 aniversario de la primera circunnavegación de la tierra, Baiona ha organizado una serie de actividades para poner en valor a los marinos de la villa que navegaron con Magallanes y ElCano: Diego Carmona, Vasco Gómez Gallego, Vasco Gallego y Vasquito.
El viernes, 5 de septiembre, el auditorio de la Casa de la Navegación acogerá una tertulia a las 20:00 horas bajo el título "Palabras que dialogan: Baiona y el Mar". En ella, participarán las profesoras titulares de Historia del Arte de la Universidad de Santiago de Compostela Marta Cendón Fernández y Begoña Fernández Rodríguez, y los catedráticos de Historia del Arte de la misma universidad Juan M. Monterroso Montero y José Manuel García Iglesias.
Esta charla versará sobre el rico patrimonio cultural de Baiona ligado al mar: el templo de la Excolegiata de Baiona, la Arribada y la participación de los marinos en las distintas gestas descubridoras, la Virgen de la Roca o el propio Parador Nacional Conde de Gondomar.
El sábado, 6 de septiembre, a las 21:00 horas, la iglesia parroquial Santa María de Baiona acogerá un concierto de música de cámara del quinteto de viento Arven, formado por una flauta, un oboe, un clarinete, una trompa y un fagot; entre otras obras, interpretarán una sonatina para clarinete y cuarteto de vientos del compositor Juan Núñez.