Baiona (Pontevedra) pone en valor la figura de los marinos de la villa que navegaron con Magallanes y ElCano

Con motivo del 503 aniversario de la primera circunnavegación de la tierra, Baiona ha organizado una serie de actividades para poner en valor a los marinos de la villa que navegaron con Magallanes y ElCano: Diego Carmona, Vasco Gómez Gallego, Vasco Gallego y Vasquito.

El viernes, 5 de septiembre, el auditorio de la Casa de la Navegación acogerá una tertulia a las 20:00 horas bajo el título "Palabras que dialogan: Baiona y el Mar". En ella, participarán las profesoras titulares de Historia del Arte de la Universidad de Santiago de Compostela Marta Cendón Fernández y Begoña Fernández Rodríguez, y los catedráticos de Historia del Arte de la misma universidad Juan M. Monterroso Montero y José Manuel García Iglesias.

Esta charla versará sobre el rico patrimonio cultural de Baiona ligado al mar: el templo de la Excolegiata de Baiona, la Arribada y la participación de los marinos en las distintas gestas descubridoras, la Virgen de la Roca o el propio Parador Nacional Conde de Gondomar.

El sábado, 6 de septiembre, a las 21:00 horas, la iglesia parroquial Santa María de Baiona acogerá un concierto de música de cámara del quinteto de viento Arven, formado por una flauta, un oboe, un clarinete, una trompa y un fagot; entre otras obras, interpretarán una sonatina para clarinete y cuarteto de vientos del compositor Juan Núñez.