Augas de Galicia tramitará acciones sobre el vertido en el Lagares para determinar posibles sanciones

Augas de Galicia procederá a realizar las correspondientes acciones administrativas con respecto al vertido detectado la pasada semana en el río Lagares, en Vigo. El servicio autonómico determinará "posibles sanciones".

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, que han confirmado que técnicos de Augas de Galicia se desplazaron a la zona la pasada semana tras recibir una alerta por un vertido, "sin apreciar olor ni mortandad".

Los inspectores observaron que había operarios pintando la fachada de una vivienda a unos 40 metros. Aunque indicaron que no habían lavado material en el río ni se había producido ningún escape accidental, "parece que ese había sido el origen".

Vertido en el río Sar

Por otra parte, en pasados días también se produjo un vertido que tiñó de blanco las aguas del río Sar, que discurre entre Santiago y Padrón. Los técnicos inspeccionaron la zona y comprobaron que había cierta turbidez y espuma en el canal fluvial.

Para intentar localizar el origen del vertido revisaron el río aguas arriba, pero no pudieron encontrar el origen ni abrir ningún tipo de expediente.