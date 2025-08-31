Vigo acoge a las lluvias para abrir septiembre

Vista del barrio de Coia, en Vigo Treintayseis

Vigo abrirá el mes de septiembre con el paraguas en las manos, tras un buen verano donde este elemento de protección ha podido tomarse su merecido respiro.

La previsión de Meteogalicia establece unas probabilidades de lluvia elevadas, en muchos casos superiores al 70%, para los próximos días.

En cuanto a los cielos, se esperan que se alternen los cielos muy nublados con momentos de nubes y claros.

Las temperaturas por su parte marcarán parámetros normales para este momento del año, con máximas en 22 grados y mínimas en 15 grados.

La calidad del aire se mantendrá con un valor favorable en general.