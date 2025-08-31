Arde por completo una casa abandonada en Moaña (Pontevedra)

Una casa ha ardido por completo esta noche en el municipio pontevedrés de Moaña sin provocar daños personales.

Según ha informado el 112, pasadas las 23.30 horas del sábado, un particular informó al servicio de que ardía una casa en la calle Miranda, en Moaña. En aquel momento, el alertador no era capaz de confirmar si había gente en su interior.

Así, se dio aviso a Urgencias-Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a Protección Civil de Moaña, así como al Servizo Municipal de Protección Civil de Cangas.

Ya en el punto, los servicios de emergencias confirmaron que no había personas afectadas y explicaron que se trataba de una casa de piedra a la que se había derrumbado el tejado.

Trabajaron para evitar que las llamas se propagaran a las viviendas colindantes y poco después de dos horas, los miembros de Protección Civil de Cangas informaron de que el incendio ya estaba extinguido.