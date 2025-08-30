Las comunidades de montes de Vigo alertan: la ciudad no está a salvo de grandes incendios forestales

Las comunidades de montes vecinales en mano común de Vigo advierten de que la ciudad no está libre del riesgo de sufrir grandes incendios forestales. Así lo recoge el manifiesto aprobado este lunes en asamblea, en el que reclaman un pacto institucional urgente para reconocer y proteger los montes periurbanos como una infraestructura verde esencial para más de 300.000 personas.

Actualmente, los montes comunales de Vigo suman 1.600 hectáreas, el 15% del término municipal, y actúan como barrera natural entre la masa forestal y el área urbana.

Además de captar CO2, generar agua (aportan más del 12% del suministro municipal) y servir como refugio climático en episodios de calor extremo, también ofrecen espacios de ocio y biodiversidad clave.

"Vigo es una de las ciudades gallegas mejor dotadas en espacios verdes gracias a sus montes vecinales, pero esa riqueza puede desaparecer si no se actúa con visión de futuro", advierten desde la Mancomunidade de Montes, que señalan además que la situación queda reflejada en el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal.

La lección de 2017

El documento recuerda lo sucedido en octubre de 2017, cuando en apenas siete horas se quemaron más de 500 hectáreas en Valladares, Coruxo, Comesaña, Matamá y Zamáns.

La respuesta ciudadana e institucional permitió frenar la erosión y empezar la regeneración, pero las comunidades quedaron sin medios para gestionar la biomasa acumulada tras el incendio.

"Hoy sabemos que tras un fuego el riesgo de repetirse es mayor que nunca. Sin apoyo continuado, la historia puede volver", alertan.

En las jornadas As Comunidades de Montes fronte aos grandes incendios forestais, organizadas el 31 de mayo por la Mancomunidade de Montes do Baixo Miño y la Universidade de Vigo, los expertos fueron claros: "No basta con prevenir los incendios del próximo verano, debemos prevenir los de la próxima década", señaló Juan Picos, de la Escuela de Ingeniería Forestal de UVigo.

El Anel Verde, proyecto pendiente

Entre las medidas estratégicas, las comunidades recuerdan la propuesta de crear un Anel Verde de 50 kilómetros alrededor de Vigo, inspirado en el modelo de Vitoria. La iniciativa, valorada en entre 8 y 10 millones de euros, permanece paralizada por la falta de coordinación entre administraciones, aunque comunidades como Coruxo o Saiáns ya habían cedido terrenos.

"Algunos tramos han avanzado únicamente gracias al esfuerzo vecinal, pero Vigo no puede renunciar a una infraestructura que es defensa contra el fuego, corredor biológico y espacio recreativo al mismo tiempo", subrayan.

Prevenir antes que apagar

Los expertos reclaman habilitar áreas de defensa estratégica en tres zonas de los montes (norte, centro y sur), mejorar la red de pistas forestales y los depósitos de agua. Sin embargo, critican que el proyecto piloto iniciado en 2019 junto a comunidades de Vigo y Nigrán quedó en papel mojado: "El problema no es falta de ideas, sino de voluntad y agilidad administrativa".

Montes sociales con convenios obsoletos

Más de la mitad de las 1.600 hectáreas de montes vecinales de Vigo se destinan a parques forestales, senderos, miradores y áreas etnoarqueológicas abiertas al público. Sin embargo, los convenios de mantenimiento con el Concello datan de los años 90 y se han quedado obsoletos. "Las necesidades son de trabajo continuado 9 o 10 meses al año. No podemos seguir con parches", denuncian.

Un pacto de ciudad

El manifiesto concluye con un llamamiento a Concello, Xunta y comunidades de montes para alcanzar un pacto que sitúe la infraestructura verde periurbana en la agenda de prioridades de Vigo. Entre las medidas urgentes, exigen: coordinación inmediata con el Distrito Forestal, ejecución del Anel Verde, creación de áreas de defensa estratégica y la actualización de los convenios de mantenimiento.