La Policía Nacional, tajante sobre las estafas más comunes a pie de calle en Vigo: "Simulan una discapacidad"

Alerta en Vigo. La Policía Nacional ha emitido un comunicado especial sobre las diferentes técnicas que utilizan los estafadores a pie de calle para obtener dinero en la ciudad olívica. "Se hacen pasar por personas foráneas, ingenuas o simulan una discapacidad", avisa.

Con tal de lograr su objetivo, los timadores utilizan cualquier pretexto de estar buscando una calle, tener un décimo de lotería premiado o un sobre con dinero para acercarse a sus potenciales víctimas, que generalmente suelen ser personas de edad, vulnerables o confiadas.

Las estafas más comunes a pie de calle en Vigo

Con más de 50 años de antigüedad, el timo del tocomocho todavía continúa utilizándose en Vigo. "El engaño comienza cuando una persona se acerca a la víctima y le informa que tiene un décimo de lotería premiado, pero por algún motivo no puede cobrar", explica la Policía Nacional.

Y añade: "El siguiente paso, y que hará que caigamos en la estafa, será que nos ofrezca el boleto por un precio inferior al premio que supuestamente tiene el décimo.

Para darle mayor credibilidad, aparecerá alguna persona cómplice de la primera, cuya labor se centrará en hacer ver a la víctima que se trata de un buen negocio y de esta forma presionarla.

"A partir de este momento, y si caemos en la trama de pagar, comenzará una peregrinación por los bancos, cajeros automáticos e incluso la vivienda del estafado para hacerse con la cantidad acordada y todo ello sucederá bajo la atenta mirada de los estafadores".

Una vez reunido el dinero los estafadores entregarán el supuesto billete de lotería para luego desaparecer. Finalmente, la víctima se dará cuenta de que el décimo no está premiado y que además ha perdido el dinero.

Así funciona el timo de la estampida

En el timo de la estampita, el gancho es un sobre o una bolsa con dinero. El timador fingirá tener una discapacidad intelectual y ofrecerá a la víctima el contenido de esta bolsa o sobre bajo cualquier pretexto, haciéndole creer que se lo ha encontrado en la calle.

La Policía Nacional avisa de que, en este momento, aparecerá en escena una tercera persona, cómplice del estafador, que ofrecerá comprar la bolsa o sobre por una cantidad inferior a la que supuestamente contiene.

"La víctima, presionada por perder este supuesto negocio caerá en la trampa y pagará por el contenido reuniendo el dinero, como en la anterior estafa, acompañada por los timadores", alerta la Policía Nacional.

Una vez hecha la transacción el engaño cobrará sentido cuando la persona estafada abra la bolsa o sobre y descubra que le han dado el cambiazo, ya que en lugar de billetes se encontrará con recortes sin valor.

Consejos para evitar ser víctimas

Para evitar ser víctima de una estafa de este tipo, la Policía Nacional lanza las siguientes recomendaciones: