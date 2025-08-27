Hoy entra en vigor el PXOM de Vigo: "Ya estamos trabajando sobre él"

Este miércoles, 27 de agosto, ha entrado en vigor el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Vigo, que fue aprobado el pasado 26 de mayo y que marcará el desarrollo de la ciudad en los próximos 15 años.

Un hito para la ciudad, que ha sido celebrado por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ha enumerado todo lo que supondrá la entrada en vigor de este documento para la construcción de viviendas, creación de zonas verdes, parques públicos y otras infraestructuras.

El PXOM permitirá a Vigo contar con ocho ámbitos privados de desarrollo y otros dos públicos, "lo que supone unos 55.000 metros cuadrados, el 12% del total del suelo de la ciudad", donde se construirán 5.500 viviendas, 4.000 de ellas en régimen de protección.

En lo que se refiere a zonas verdes y parques públicos urbanos, se duplicarán con respecto a los que dispone actualmente, además de corredores verdes, como el del eje del río Lagares. Además, se construirán nuevos viales en los que el Concello invertirá 189 millones de euros. "La Xunta, cero; es el primer Plan de toda Galicia que la Xunta de Galicia no paga ningún vial ni ninguna infraestructura", ha criticado Caballero.

El Plan permitirá el desarrollo de obras como la de la Avenida de Madrid, el acceso al Meixoeiro y Arquitecto Palacios a través de túnel o la confluencia de la A-52 con la A-55. También, la construcción de nuevos pabellones deportivos, escuelas de música, la ampliación del IFEVI y de la Asociación de Valladares o la Panificadora.

"Esto es el plan", ha finalizado el regidor, "un plan excepcional que hoy ya entró en Vigo y hoy ya estamos trabajando sobre él".