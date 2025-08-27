Ofrecido por:
Buscan a un joven de 19 años desaparecido en Vigo este lunes
Se trata de Cristian F.R., de pelo oscuro, 1,80 metros y complexión delgada, y la última vez que fue visto llevaba una chaqueta roja y pantalón oscuro
La Comisaría de la Policía Nacional en Vigo ha recogido en las últimas horas una denuncia por la desaparición de Cristian F.R., un joven de 19 años de edad, del que no se sabe su paradero desde el pasado lunes, 25 de agosto.
Según fuentes policiales consultadas por Europa Press, se ha interpuesto denuncia y se han iniciado las pesquisas para saber dónde puede estar el joven.
Tal y como recoge la alerta de SOS Desaparecidos, tiene el pelo oscuro, complexión delgada y mide 1,80 metros. La última vez que fue visto llevaba una chaqueta roja y pantalón oscuro.
