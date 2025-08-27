El BNG de Vigo reclama explicaciones por la falta de seguro de accidentes en el gimnasio de O Berbés

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo ha demandado explicaciones al Concello por la falta de seguro de accidentes en el gimnasio de O Berbés. Además, alertan del "absoluto abandono" y de los nuevos cierres de las instalaciones deportivas municipales.

La semana pasada se conoció que un usuario de 74 años sufrió lesiones por el mal estado del equipo. El hombre preguntó si el gimnasio tenía seguro de accidentes, siendo informado que la instalación municipal no cuenta con póliza.

Como denuncian los nacionalistas, el usuario fue derivado a un centro médico del Sergas con la instrucción de mentir sobre el lugar del accidente. El BNG solicitará explicaciones en la próxima Comisión Informativa al edil de Deportes, Manel Fernández.

El concejal del BNG de Vigo, Filipe Abalde, ha considerado que este hecho pone de nuevo en evidencia la "total falta de mantenimiento" de los gimnasios municipales. Los vecinos y vecinas usuarias llevan meses denunciando en múltiples ocasiones el "estado obsoleto" de muchos equipos.

"¿Esta es la magnífica gestión deportiva de la que se atrevió a presumir Abel Caballero en el Pleno en que el BNG demandó soluciones?", ha cuestionado el concejal, que ha tachado de "aberrante y incomprensible" que el Concello no responda con las mismas garantías que cualquier entidad privada en caso de accidente.

Absoluto abandono y cierres

Abalde ha valorado este caso como el "enésimo ejemplo del absoluto abandono que padecen" las dotaciones deportivas del Concello. Esta misma semana, ha denunciado, el gimnasio de O Berbés volvió a sufrir cierres intermitentes.

"Basta de tomaduras de pelo y de dejadez, las viguesas y los vigueses merecen unos gimnasios municipales dignos, con horarios de apertura amplios, instalaciones limpias, bien mantenidas y con equipamientos seguros", ha reclamado el concejal nacionalista.