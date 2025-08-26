Sorpresa en Nigrán (Pontevedra): Aparece un barco varado en la orilla de Playa América

Un barco varado en la orilla ha sorprendido este mediodía a los bañistas en Playa América, Nigrán, al que la corriente ha arrastrado hasta el arenal.

Según ha podido saber Treintayseis, se trata de un remolcador que pertenece al chalet situado al comienzo de Playa América, en el inicio de Montelourido, que se soltó de madrugada y, tras quedarse sometido a las corrientes, ha terminado encallado en la orilla.

A estas horas, además de decenas de curiosos que observan atónitos la postal, la Guardia Civil y los socorristas esperan a que suba la marea para poder desencallar la embarcación. También está sirviendo apoyo Guardacostas y una patrullera del Instituto Armado.