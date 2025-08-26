El 'santero' detenido en A Paradanta (Pontevedra) tiene prohibido aproximarse a la denunciante

El 'santero' detenido el pasado jueves en la comarca de A Paradanta (Pontevedra) ha sido puesto en libertad. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha informado que se le ha impuesto la prohibición de comunicarse y aproximarse a la denunciante.

Mientras, como recoge Europa Press, el detenido sigue investigado por un delito contra la libertad sexual por prometer a sus pacientes "curarse" a cambio de tener relaciones sexuales con él. La justificación que él daba es que un espíritu las "poseía" y, a través de su cuerpo, "podía curarlas".

Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) recuerdan que el magistrado del Tribunal de Instancia de Ponteareas, plaza 1, en funciones de guardia, decretó su puesta en libertad, tras haber pasado a disposición judicial el viernes.

Según informó la Guardia Civil el lunes, el presunto 'curandero' o 'santero' se aprovechaba de su situación y decía a personas que acudían a su consulta que, tras un tratamiento de un conjuro con hierbas y manteniendo relaciones sexuales con él, se "iban a curar".