El PP de Vigo afea a Caballero que se acuerde de las familias "solo en año electoral"

El grupo municipal del PP en Vigo ha reclamado este martes al gobierno local que recupere la convocatoria de ayudas para libros de texto —de 205 euros por alumno—, para contribuir a paliar los efectos de la 'vuelta al cole' en el bolsillo de los vigueses.

El portavoz popular, Miguel Martín, ha recordado que el gobierno de Abel Caballero otorgó esas ayudas en 2023, en las semanas previas a las elecciones municipales, y ha pedido que vuelva a convocarlas ante el "esfuerzo económico" que supone ese gasto para las familias.

Tras recordar que la Xunta de Galicia ha ampliado sus ayudas a la compra de libros de texto de cara al nuevo curso escolar, el concejal ha señalado que es "incomprensible" que Caballero incremente su "voracidad recaudatoria" con una nueva subida de impuestos —del 4%— para 2026 pero, al mismo tiempo, "se olvide de los problemas de los ciudadanos".

"Mientras sablea los bolsillos de los vigueses para presumir de deuda cero y superávit, los ciudadanos ven cómo su poder adquisitivo mengua a cada paso", ha expuesto, según recoge Europa Press. A su juicio, esta situación es "difícil de entender salvo por el interés de Caballero de priorizar las cuentas del Ayuntamiento sobre las economías particulares".

Asimismo, Miguel Martín ha criticado que el gobierno vigués se acuerde de las familias "solo cuando hay elecciones", como demostró al eliminar esta ayuda una vez pasados los comicios. Según el portavoz del PP, Caballero deja claro así "su carácter plenamente electoralista".

Finalmente, ha remarcado que la convocatoria de estas subvenciones es una cuestión de voluntad política "y no es necesario justificarla con una subida del IPC". "Que no nos venga con falsas excusas. Si quiere hacerlo, puede. Solo tiene que consignar una partida en los presupuestos municipales", ha indicado.