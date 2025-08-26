Ofrecido por:
La niebla impide aterrizar en Vigo: un avión tuvo que regresar a Madrid a primera hora
El vuelo de Iberia con llegada a las 12:50 horas aterrizó sin novedad en Vigo
Vigo se ha despertado de nuevo este martes con una densa niebla. La falta de visibilidad ha obligado a regresar a Madrid al piloto de un vuelo de Iberia que tenía como destino el aeropuerto vigués de Peinador.
Según han confirmado fuentes de la aerolínea a Europa Press, el vuelo IB465 con llegada prevista a Vigo a las 8:40 horas finalmente no pudo aterrizar en la terminal viguesa debido a la falta de visibilidad. La nave acabó regresando al aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez.
Con todo, el vuelo de Iberia con llegada a las 12:50 horas aterrizó sin novedad en Vigo. También se operó sin incidencias la salida de Peinador en dirección a Madrid de las 13:15 horas.