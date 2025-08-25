El tiempo en Vigo: últimos días de agosto de sol con la lluvia en el horizonte

Vigo entra en la última semana de agosto, tras un verano que ha sido especialmente caluroso y donde la lluvia ha brillado por su ausencia, algo que parece que irá cambiando a lo largo de estos días.

Este lunes ha amanecido con los cielos cubiertos y temperaturas que rondan los 15 grados, pero dice la previsión de MeteoGalicia que las nubes irán desapareciendo y los termómetros subiendo, por lo que a partir de las 12:00 horas, las máximas llegarán a 24 grados y los cielos quedarán despejados.

Mañana, martes, el día se desarrollará de manera similar, con unas primeras horas del día donde las nubes serán protagonistas y, de nuevo, a partir de las 14:00 horas, volverá a despejarse hasta alcanzar los 25 grados de máxima.

El cambio está previsto para el miércoles: las horas centrales del día estarán bajo la amenaza de lluvia y los termómetros no pasarán de los 23 grados. La segunda mitad de la semana, según la actual previsión, estará marcada por los chubascos y por temperaturas que rondarán los 20 grados.