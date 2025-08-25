El PP de Vigo exige a Caballero abandone las "ambigüedades" sobre la nueva biblioteca de Teis

El PP de Vigo acusa a Caballero de retrasar la construcción de la biblioteca de Teis “intencionadamente” PP de Vigo

El Partido Popular de Vigo ha exigido este lunes al alcalde de Vigo que abandone las "ambigüedades" sobre la nueva biblioteca de Teis. Consideran que se trata de una sala de lectura, al no estar previsto un sistema de préstamo de libros.

El portavoz del PP de Vigo, Miguel Martín, ha advertido que la licitación que acaba de aprobar la junta de gobierno local sigue sin contemplar la presencia de libros y, por tanto, el servicio de préstamo de obras literarias.

Por esta razón, consideran que se trata de una sala de lectura y no de una "verdadera biblioteca". "Porque esa palabra, libros, es la clave de todo. Y es una palabra que el señor Caballero no menciona en sus declaraciones. Nunca dice que habrá servicio de préstamo de libros", ha señalado Martín.

Los populares han defendido que, aún así, Caballero se sigue refiriendo a este proyecto como una biblioteca. Así, le han instado a "dejar de esconderse detrás de un absurdo juego de definiciones y palabras".

"Si no está previsto, como todo apunta, le instamos a hacernos caso y rectificar. A reformular la actuación y construir en Teis una biblioteca de verdad, la biblioteca que llevan años reclamando los vecinos del barrio”, ha añadido el concejal popular.