Un hombre detenido en Vigo por amenazar a otro con un cuchillo en una pelea

La Policía Local de Vigo ha detenido a un hombre de 25 años de edad durante la madrugada del domingo. El joven fue identificado tras verse inmerso en una pelea y, supuestamente, amenazar a otro varón con un cuchillo.

Según fuentes policiales, una dotación acudió a la Avenida de Beiramar durante la madrugada del domingo por una supuesta pelea. Allí, localizaron a tres hombres y dos mujeres.

Uno de ellos relató a los agentes que otro le había amenazado con un cuchillo. Al identificar y cachear al supuesto autor de las amenazas, los policías no encontraron nada.

Los testigos explicaron que, al saber que alguien había llamado al 092, el sospechoso le había entregado el arma blanca a su novia y esta la había arrojado debajo de un coche.

Finalmente, los agentes lograron recuperar el cuchillo y, en consecuencia, procedieron a la detención del varón.