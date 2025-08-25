Detenido en Vigo por intentar robar alcohol de una tienda y enfrentarse al vigilante del negocio

Agentes de la Policía Local de Vigo han detenido este fin de semana a dos individuos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y un delito de robo con violencia.

La primera intervención tuvo lugar en la madrugada del pasado sábado, cuando varias unidades se desplazaron a la zona de Jacinto Benavente, ante la presencia de un varón en actitud sospechosa. Al llegar, observaron a un individuo agazapado junto a la puerta de un local, tratando de forzarla.

Los policías lo interceptaron e identificaron, según recoge Europa Press. Además, los agentes observaron que otra de las puertas del establecimiento presentaba signos de forzamiento, con uno de los cristales fracturados.

Al cachear al sospechoso, encontraron una navaja y tres teléfonos móviles de los que no pudo justificar su procedencia. Igualmente, al hacer una inspección de la zona, la Policía localizó otro local con la puerta de acceso apalancada, por lo que se procedió a la detención del hombre, de 30 años.

Enfrentado con un vigilante

Por otra parte, horas después, el 092 acudió a otra llamada, porque un vigilante de seguridad de un establecimiento estaba persiguiendo a un individuo que había robado. El delincuente se había revuelto y se había enfrentado con el trabajador, al que había agredido.

Cuando llegaron los agentes, se encontraron a ambos forcejeando y los separaron. Al hablar con el vigilante, este relató que el otro varón se había llevado sin pagar alcohol y que lo había ocultado en su ropa. Al salir por la puerta, el vigilante lo interceptó y este comenzó a forcejear con el trabajador.

En el lugar los agentes encontraron la botella presuntamente robada, con la alarma rota, y el vigilante presentaba lesiones en un codo y una rodilla, así como en los labios. El presunto ladrón fue detenido por un robo con violencia e intimidación.