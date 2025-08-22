Vigo se queda fuera de los exámenes del MIR: "Vamos a presentar mociones en todas partes"

Ya es oficial: el BOE publicó este jueves la convocatoria de los exámenes del MIR y similares y las ciudades que acogerán las pruebas y Vigo no se encuentra entre ellas.

Una exclusión que se sabía y que, a pesar de la insistencia del alcalde de la ciudad olívica, Abel Caballero, se ha confirmado. "No lo admitimos, estamos en absoluto desacuerdo", ha reiterado el regidor en un audio enviado a los medios.

Caballero ha recordado que comunicó previamente este desacuerdo tanto a la ministra de Sanidad, Mónica García, como al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. "La ministra, ni contestó", ha asegurado, "y el conselleiro, sencillamente no defendió los exámenes del MIR en Vigo en la reunión que tuvieron las comunidades autónomas con el Ministerio".

"Es más, estoy seguro de que se quedó encantado, porque el conselleiro, que es el que no quiere que tampoco haya facultad de Medicina en Vigo, está encantado de que se celebren solamente en Santiago", ha criticado.

El regidor olívico ha vuelto a insistir en que seguirá defendiendo que Vigo acoja estos exámenes y ha anunciado que ha vuelto a mandar una misiva a ambos para que se rectifique esta decisión. "Vamos a presentar mociones en todas partes", ha avanzado.

"Lo llevaremos al Senado, al Parlamento de Galicia, al Congreso y al Pleno del Concello. No vamos a parar hasta conseguir que se restablezcan los exámenes del MIR en Vigo", ha sentenciado.

Saturación de urgencias

Caballero también se ha mostrado muy crítico con la situación de la atención sanitaria en Vigo, que "sigue empeorando" tras el cierre en verano de las urgencias de los centros de salud Nicolás Peña, Navia, Coia, Pintor Colmeiro, Rosalía de Castro y en la calle Tui.

"Esto significa que las urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro y del PAC de Pizarro reciben más demanda y hay muchas más urgencias", ha declarado, además de incidir en que si todos los que necesitan acudir a urgencias se encuentran con que hay cerrados seis centros de salud, tienen que acudir "a los que hay, y así se produce una gran carga de trabajo en el Cunqueiro y en el PAC".

Además, Caballero ha vuelto a apuntar que el verano no puede ser el de menor atención sanitaria en la ciudad por la alta demanda, tanto de los vecinos de Vigo como del resto del área y de los turistas. "La sanidad en Vigo tiene una atención muy deficiente", ha afirmado.