
El tiempo en Vigo: ¿se podrá ir a la playa este fin de semana?
Vigo volverá a rozar los 30 grados este fin de semana, hasta el domingo, cuando aparecerán las primeras nubes de cara a la próxima semana
Las nubes y lluvias suelen dar la bienvenida a septiembre en Vigo. Pero a una semana de los últimos días de agosto, los vigueses y viguesas parece que aún podrán disfrutar de sus playas favoritas.
Según previsiones de MeteoGalicia, el cielo alternará periodos poco nublados o despejados con otros ocasionalmente con nubes y claros o muy anublados.
En concreto, el viernes y el sábado el sol será el protagonista, mientras que el domingo aterrizarán en Vigo las primeras nubes del fin del verano.
En cuanto a las temperaturas, serán normales para esta época del año, con mínimas en descenso ligero y máximas en descenso moderado. Así, los termómetros pasarán de los 30 grados de este viernes a los 24 grados del domingo.
En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general.