El tiempo en Vigo: ¿se podrá ir a la playa este fin de semana?

Las nubes y lluvias suelen dar la bienvenida a septiembre en Vigo. Pero a una semana de los últimos días de agosto, los vigueses y viguesas parece que aún podrán disfrutar de sus playas favoritas.

Según previsiones de MeteoGalicia, el cielo alternará periodos poco nublados o despejados con otros ocasionalmente con nubes y claros o muy anublados.

En concreto, el viernes y el sábado el sol será el protagonista, mientras que el domingo aterrizarán en Vigo las primeras nubes del fin del verano.

En cuanto a las temperaturas, serán normales para esta época del año, con mínimas en descenso ligero y máximas en descenso moderado. Así, los termómetros pasarán de los 30 grados de este viernes a los 24 grados del domingo.

En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general.