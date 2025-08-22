Roban ventanas y griferías de una casa en Moaña tras desplazar un camión

Un hombre de 36 años, con antecedentes penales, ha sido detenido en Moaña (Pontevedra) por un presunto delito de robo con fuerza en una vivienda. Según informa la Guardia Civil, los ladrones se llevaron, entre otros objetos, ventanas y griferías, utilizando un camión para trasladarlos.

El arresto, según recoge Europa Press, se produjo tras la denuncia presentada el 14 de agosto en el puesto de Moaña por un vecino de Cangas, propietario de una segunda vivienda en la localidad, heredada de un familiar y actualmente en proceso de restauración.

Ese día, el propietario recibió un aviso sobre cristales rotos en los alrededores de la casa, por lo que decidió acercarse y comprobó que había sido desvalijada. Entre los objetos sustraídos figuraban cinco ventanas de aluminio, dos puertas del mismo material, una cocina de butano, un fregadero, grifería de baño, un calentador, una escalera de aluminio y utensilios de trabajo agrícola.

La vivienda, que aunque habitable estaba desocupada desde hace años, estaba siendo sometida a mejoras. Testigos aseguraron haber visto cómo varias personas cargaban los objetos en un camión y notificaron los hechos a la Policía Local.

Finalmente, los agentes detuvieron al sospechoso y lo entregaron a la Guardia Civil. Esta mañana, el detenido, junto con las diligencias, ha pasado a disposición del Juzgado de Guardia de Cangas.