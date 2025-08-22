Prisión provisional para los tres detenidos por el asalto y robo a un anciano en su casa de Coruxo, en Vigo

El magistrado del juzgado de instrucción 4 de Vigo ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para los tres detenidos por asaltar, agredir y robar a un nonagenario en su vivienda de Coruxo, en Vigo.

Según fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), los tres detenidos, que fueron arrestados este miércoles por la Policía Nacional, están investigados por robo en casa habitada, pertenencia a grupo criminal, detención ilegal, lesiones, estafa y hurto de uso de vehículo a motor.

La detención de los tres investigados se produjo este miércoles, en un operativo en el que participaron efectivos del Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad (GOES) y de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Vigo.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de julio, cuando cuatro personas encapuchadas entraron al domicilio y amenazaron con un arma de fuego y un cuchillo al anciano. Después, lo ataron a una silla y lo golpearon de forma violenta hasta lograr que les entregara 20.000 euros en efectivo y una tarjeta bancaria con su clave.

Tras huir con el botín, trataron de sacar dinero de esa tarjeta en un cajero automático cercano sin éxito y tres días después regresaron a las inmediaciones de la vivienda de la víctima para robarle una furgoneta con diversa maquinaria de obra en su interior y que fue abandonada posteriormente, con numerosos desperfectos, en el parque forestal de Coruxo.

Los agentes de la Policía Nacional en Vigo lograron identificar y detener en un mes a los autores en lo que han bautizado como Operación Nona. Los detenidos forman parte de un grupo criminal especializado en robos violentos en la provincia de Pontevedra y también se dedicaban al robo de vehículos y al tráfico de drogas.

A primera hora del pasado miércoles se produjo la detención de tres de los supuestos asaltantes, cuando estaban en una vivienda en Coruxo.

En el registro de la vivienda donde estaban la Policía intervino, entre otros efectos, dos armas de fuego simuladas, prendas de ropa utilizadas en los actos delictivos, caretas, dinero en efectivo y diverso material que podría estar relacionado con dos delitos cometidos en la provincia en la última semana y con otros delitos anteriores. La investigación sigue abierta.