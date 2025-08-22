Investigación policial por el incendio en Vilaboa (Pontevedra): se estrecha el cerco sobre un sospechoso

La Guardia Civil y la Policía Adscrita de la Policía Nacional (Policía Autonómica) avanzan en la investigación sobre el origen del incendio activo en Vilaboa (Pontevedra). Según fuentes consultadas por Europa Press, las pesquisas están encauzadas y se estrecha el cerco sobre una persona sospechosa de estar detrás del fuego.

El incendio comenzó en la tarde del jueves y, por el momento, ha arrasado unas 50 hectáreas. La cercanía a zonas habitadas obligó a decretar la situación 2, y durante la noche se evacuaron a 14 personas en la zona de Paradellas.

No obstante, según informó el alcalde de Vilaboa, César Poza, los vecinos ya han podido regresar a sus viviendas. Para su extinción se han movilizado 3 técnicos, 10 agentes, 19 brigadas, 19 motobombas, 1 pala, 1 unidad técnica de apoyo, 4 helicópteros y 8 aviones, con participación de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).