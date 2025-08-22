Detenido en Vigo por agredir y amenzar con un cuchillo a su mujer tras espiar el contenido de su móvil

Agentes de la Policía Local de Vigo detuvieron a un vecino de la ciudad, P.M.V.T., de 37 años, como presunto autor de un delito de violencia de género y otro de revelación de secretos, tras agredir supuestamente a su mujer e increparla por un contenido que había visto en el teléfono móvil de ella.

Según informaron fuentes policiales, los hechos ocurrieron en la noche del pasado miércoles, cuando el 092 recibió un aviso del 112 Galicia para acudir a un domicilio de la calle Gregorio Espino. Allí, una mujer había llamado al 016 para alertar de que estaba siendo agredida por su marido, que aún se encontraba en la vivienda.

A la llegada de los agentes, según recoge Europa Press, fue el propio varón quien los recibió, explicando que había visto algo en el móvil de su pareja y que se había "enervado".

La mujer, entrevistada aparte, relató que estaba en la cama medio dormida cuando su marido irrumpió en la habitación y la despertó sujetándola fuertemente por la cara y zarandeándola. Según su testimonio, él tenía en la mano su teléfono móvil y le gritaba e increpaba por una conversación que había visto en el terminal. Poco después salió de la habitación y regresó con un cuchillo de cocina, con el que la amenazó gravemente.

Aprovechando que el varón dejó el teléfono tirado y abandonó la estancia, la mujer pudo llamar al 016 para contar lo sucedido. También mostró a los agentes el cuchillo con el que había sido amenazada, de 20,5 centímetros de hoja, que se encontraba a medio introducir en una cuchillera de madera en la cocina.

En el domicilio estaban durmiendo los dos hijos de la pareja, de 7 y 4 años, quienes, en principio, no se percataron del altercado. Finalmente, los agentes detuvieron al hombre como supuesto autor de un delito de violencia de género y otro de revelación de secretos, al haber cogido el móvil de su pareja sin su consentimiento.