Vigo inicia los trámites para implementar su tasa turística: "Es el equivalente a tomar un café"

Después de Santiago de Compostela y A Coruña, es el turno de Vigo. La ciudad olívica ha comenzado los trámites para implantar una tasa turística, lo que supone el inicio de una consulta pública que permanecerá activa durante 20 días.

Así lo ha avanzado este jueves el alcalde Abel Caballero, que ha defendido que la tasa turística es necesaria porque "el turismo en Vigo es ya de una enorme magnitud". Cabe recordar que los hoteles de la ciudad registraron el mejor dato de ocupación en un mes de julio este año, con un 86% de plazas ocupadas.

"Tenemos que establecer los objetivos de la tasa y de qué forma se va a implantar", ha incidido Caballero en un audio distribuido a medios de comunicación, en el que explica que la tasa turística podrá ser entre 1 y 2,5 euros por persona y noche hasta un máximo de cinco noches, según la ley autonómica.

Ha detallado, además, que la tasa variará dependiendo del tipo de establecimiento. Los turistas que se alojen en pensiones pagarán un máximo de un euro, mientras que aquellos que duerman en un hotel de cinco estrellas tendrán que aportar un máximo de 2,5 euros.

Los ciudadanos y ciudadanas podrán dar su opinión durante la consulta pública. Una vez pasados los 20 días y analizadas las aportaciones de los vigueses y viguesas, el Concello procederá a la redacción de la norma y, posteriormente a su aprobación.

"Es el equivalente a tomar un café"

"La ciudad tiene la necesidad de gastar en la atención al turismo", ha argumentado el regidor socialista para defender la implantación de la tasa, que considera que contribuirá al sostenimiento y el mantenimiento de esta actividad, ya que sirve "para compensar el desgaste" de esta actividad en la ciudad.

Aún así, Caballero ha asegurado que los turistas pagarán una "cantidad muy menor" en comparación a lo que cuesta su estancia a las arcas públicas. "Es el equivalente a tomar un café", ha añadido.

"La Navidad, la Reconquista, O Marisquiño, los conciertos de Castrelos... Y todo esto es gratuito para la ciudadanía, pero también para los visitantes", ha añadido Caballero, que considera "razonable" esta medida que "ya está establecida en casi toda España".

De todas formas, el alcalde ha asegurado que dialogarán con el sector hotelero y turístico, pero ha recalcado que "la tasa turística no la pagan los hoteles y los establecimientos, la pagan los visitantes".