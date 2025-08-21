Vigo da luz verde a las obras del macroparque de Finca Matías y de la cubierta del pabellón de As Travesas

La Xunta de Goberno Local del Concello de Vigo ha dado luz verde para la contratación de las obras de construcción del macroparque de la Finca Matías y de la adjudicación de los trabajos de la nueva cubierta de la Pista Vermella del pabellón de As Travesas.

"Arrancamos con el gran parque de la Finca Matías", ha confirmado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio remitido a los medios de comunicación. Contará con una inversión de 2.850.000 euros y contará con dos grandes áreas de esparcimiento.

Cada una contará con zonas de juego diferenciadas por edades y se instalará nuevo mobiliario, bancos, papeleras y fuentes de agua. También se dotará a la zona, entre Aragón y Travesía de Vigo, de una zona de césped y vegetación.

En lo que se refiere a la cubierta de la Pista Vermella del pabellón de As Travesas, tendrá una inversión de 250.000 euros y los trabajos no conllevarán la interrupción de las actividades deportivas.

Estas obras supondrán la instalación de lucernarios y aislamiento térmico que supondrán "una mejora importante" del equipamiento deportivo.

Inversión de la Diputación

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha criticado que Caballero haya "ocultado intencionadamente" que en ambas obras el Gobierno provincial participa con una inversión que supone, en ambos casos, el 79% del total.

Sánchez ha matizado que la Diputación aporta 2.580.000 euros a las obras del macroparque en Finca Matías, mientras que en la cubierta de la Pista Vermella, asciende a 225.000 euros.