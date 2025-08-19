Policías nacionales denuncian en Inspección de Trabajo las temperaturas extremas en la comisaría de Vigo

Concentración a las puertas de la Comisaría de Vigo para denunciar las temperaturas extremas en las instalaciones por falta de climatización Europa Press - Archivo

Tras la concentración de junio, los sindicatos Jupol y CSIF han decidido dar un nuevo paso para conseguir condiciones óptimas de trabajo en la Comisaría de Policía Nacional de Vigo. Ambos han denunciado ante la Inspección de Trabajo las temperaturas extremas que sufren los agentes debido al deficiente funcionamiento de la climatización.

A través de un comunicado, los sindicatos han recordado que se está exponiendo a los trabajadores y a los ciudadanos a muy altas temperaturas, lejos de las recomendadas y de las que fija la normativa de prevención de riesgos laborales. Llegaron a superar los 35 grados este verano.

Además del "calor sofocante", han añadido que, en invierno, las temperaturas han llegado a bajar hasta los 5 °C, con un sistema de climatización "averiado desde hace años". "La reparación, cifrada en unos 50.000 euros sigue sin ejecutarse a día de hoy", han denunciado.

También han explicado, como recoge Europa Press, que la estructura del edificio, con grandes cristaleras y poca ventilación, agrava el problema "y provoca estrés térmico, que produce síntomas como fatiga, mareos o problemas respiratorios, especialmente peligrosos para personas con patologías previas".

Los sindicatos han advertido de que éste no es un problema puntual, sino que se trata de una "vulneración continuada de la normativa laboral y de los derechos básicos de los trabajadores", por lo que exigen una "actuación urgente" por parte de la Inspección de Trabajo.