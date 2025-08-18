Ofrecido por:
Salvamento Marítimo remolca una embarcación frente a las islas Cíes con 11 personas a bordo
La máquina de la nave se inundó y se quedaron sin propulsión mientras estaban fondeados en la isla Martiño
Salvamento Marítimo remolcó la pasada noche la embarcación de pasaje 'Salacia', que se quedó sin propulsión frente a la isla Martiño, en las Cíes, con 11 personas a bordo.
Según ha informado Europa Press, la máquina de la nave se inundó y se quedaron sin propulsión mientras estaban fondeados en la isla Martiño.
Al tener conocimiento de los hechos tras recibir el aviso el Centro de Coordinación en Vigo, Salvamento movilizó a la Salvamar Mirach, que remolcó la embarcación al Real Club Náutico de Vigo.