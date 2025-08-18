Una hípica de Mos (Pontevedra) ofrece espacio para alojar caballos de instalaciones afectadas por los incendios Escuela de Equitación San Cosme.

La escuela de equitación de San Cosme, Club Hípico Alazán, ha ofrecido 30 cuadras de sus instalaciones para alojar a caballos que se encuentren afectados por los incendios que asolan Galicia y otras regiones.

El director de la escuela, Carlos Domínguez, ha trasladado su oferta para dar cobijo a aquellos animales que lo necesiten en sus instalaciones en el Alto de San Cosme, en el municipio de Mos (Pontevedra).

Tras manifestar su apoyo a los afectados por los incendios y su deseo de que esta tragedia acabe cuanto antes, ha ofrecido su ayuda para estos animales, que "deben ser alimentados y cuidados como se merecen".

Las personas interesadas en esta oferta de ayuda pueden ponerse en contacto con la escuela en el mail alazan@equitacionsancosme.com o en el teléfono 670 50 97 60.