Ofrecido por:
Una hípica de Mos (Pontevedra) ofrece espacio para alojar caballos de instalaciones afectadas por los incendios
La escuela de equitación de San Cosme, Club Hípico Alazán, ofrece 30 cuadras para que estos animales sean "alimentados y cuidados como se merecen"
Más actualidad: El bombero forestal que murió en León era de Ourense: "Era un tío con experiencia y sabía lo que hacía"
La escuela de equitación de San Cosme, Club Hípico Alazán, ha ofrecido 30 cuadras de sus instalaciones para alojar a caballos que se encuentren afectados por los incendios que asolan Galicia y otras regiones.
El director de la escuela, Carlos Domínguez, ha trasladado su oferta para dar cobijo a aquellos animales que lo necesiten en sus instalaciones en el Alto de San Cosme, en el municipio de Mos (Pontevedra).
Tras manifestar su apoyo a los afectados por los incendios y su deseo de que esta tragedia acabe cuanto antes, ha ofrecido su ayuda para estos animales, que "deben ser alimentados y cuidados como se merecen".
Las personas interesadas en esta oferta de ayuda pueden ponerse en contacto con la escuela en el mail alazan@equitacionsancosme.com o en el teléfono 670 50 97 60.