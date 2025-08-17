Vigo se levanta este domingo con un tiempo propio de verano

Vigo se ha levantado este domingo con nieblas matinales como única incidencia prevista en el parte de Meteogalicia para la jornada de hoy.

Así, el pronóstico es de cielos con nubes y claros combinados con momentos de poco nublados o despejados.

En cuanto a las temperaturas, serán las normales para este mes con mínimas en 16 grados y máximas en 24 grados.

La probabilidad de precipitaciones es ínfima, con porcentajes del 5%.

En cuanto a la calidad del aire, el pronóstico es de mejoría desde un grado regular a un grado favorable.

Con este tiempo, los planes al aire libre como ir a las playas toman cuerpo y se presenta un domingo propio de verano.