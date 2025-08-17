Prohibir fumar en las Islas Cíes, debate abierto en Vigo: "Soy fumadora y estoy de acuerdo"

Desde 2016, la Xunta de Galicia ha promovido la Red de Playas sin Humo. Esta iniciativa alcanza ya los 254 arenales libres de tabaco, pero no a las Islas Cíes y a Rodas, considerada de las mejores playas del mundo.

De esta forma, la ONG nofumadores.org ha exigido a la Xunta de Galicia esta semana que prohíba fumar en las Islas Atlánticas, denunciando la "incoherencia" de esta administración al permitir fumar en cualquier parte del parque: playas, zonas forestales y áreas de acampada.

La presidenta de la entidad, Raquel Fernández Megina, ha asegurado que en las Cíes "no existe política antitabaco" y que esto supone riesgo de incendio, al incrementar la presencia de colillas. También considera que lanza un "pésimo mensaje conservacionista" en un espacio que opta a ser Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Fernández Megina denuncia, además, que en el autoservicio del camping "se ha habilitado ilegalmente como zona de fumadores para empleados un salón que se usa como restaurante, algo expresamente prohibido por la Ley del Tabaco".

Una mujer y su hija en dirección al barco que les llevará desde Vigo a las Islas Cíes Treintayseis

Como señalan también desde la organización, en las normas del parque se explica que no está permitido "encender cualquier tipo de fuego". En cambio, sí se puede fumar, "siempre y cuando no se tire al suelo la colilla, ni cigarrillos encendidos", como se explica en la web de la naviera Mar de Ons.

En este sentido, la ONG denuncia que "las colillas son visibles desde el embarcadero, donde muchos encienden un cigarro nada más llegar el ferry". Asimismo critican un "trato de privilegio" a los fumadores mientras se veta la entrada a mascotas por el posible daño a especies protegidas.

"Estoy cansada de la palabra prohibición"

A pesar de que la ONG ha conseguido cerca de 80.000 firmas en Change.org para que el Gobierno prohíba fumar en todos los Parques Nacionales, no parece ser una cuestión que afecte a la ciudadanía de Vigo.

Carmen, taxista en la ciudad olívica, explica a Treintayseis que nunca ha ido a las Cíes porque lo del barco "no va con ella". "Me da lo mismo, porque como sé que no voy a ir", incide.

Aun así, critica este tipo de medidas que suponen restricción de la libertad individual. "Desde la pandemia estoy tan cansada de las palabras prohibición y obligación", afirma, recalcando que está "en contra de las prohibiciones".

Soy fumadora y estoy de acuerdo en la prohibición María, peluquera de Vigo

Carmen es fumadora, como lo es María, peluquera de profesión, que tiene una visión diferente. "Soy fumadora y estoy de acuerdo en la prohibición de fumar en Cíes, porque se trata de un Parque Natural", considera.

Ahora bien, propone que haya "alguna zona para fumadores". En este caso, el puerto, que también es el único lugar donde se puede tirar la basura en las islas y donde se encuentra el restaurante, podría ser el sitio indicado.

"Si lo prohíben deberían de controlarlo de alguna manera"

A Carla, viguesa de 22 años, también le parece bien que prohíban fumar. Considera que es "imposible" controlar que toda la gente recoja sus cigarrillos o que los dejen encendidos, situación que supone un riesgo para un patrimonio como las Cíes.

"Si lo prohíben deberían de controlarlo de alguna manera", añade, ya que no recuerda que las veces que ha ido a las islas hubiera presencia policial o de guardias forestales que vigilen que los visitantes no tiren residuos.

Puerto de Vigo Treintayseis

Xunta de Galicia: un debate en el que tenemos que avanzar

Preguntados por Treintayseis, desde la Xunta de Galicia señalan que es una "cuestión compleja en la que están implicadas distintas administraciones". Ahora bien, adelantan que es una cuestión que está "sobre la mesa" desde hace tiempo y que se abordará en el próximo Comité de Coordinación y Colaboración de la Red de Parques Nacionales.

Además, desde la Consellería de Medio Ambiente recuerdan que en determinados momentos, como en épocas de riesgo altos de incendios, "está prohibido por ley fumar en los terrenos forestales" del parque. Aun así, sí que se sigue manteniendo en restaurantes y camping.

De todas formas, presumen de haber reducido en un 80% la presencia de colillas en las Islas Cíes en los últimos años, así como de consolidar las Redes gallegas de playas, parques y puertos sin humo. Estas iniciativas, como se detallaba anteriormente, no incluyen aún las Cíes ni tampoco ninguna playa del Concello de Vigo.

La administración local no quiere pronunciarse sobre esta petición por el momento. Desde la Xunta, recalcan que "es un debate en el que tenemos que avanzar todas las partes implicadas, atendiendo las diferentes sensibilidades".