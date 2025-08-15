Un dron subacuático reforzará los sistemas de atención y salvamento en Vigo

"Seguimos mejorando los sistemas de atención y salvamento", afirmó el alcalde Abel Caballero al anunciar que el Ayuntamiento de Vigo ha adquirido un dron subacuático por un importe de 25.000 euros. Este dispositivo, que formará parte del servicio municipal durante tres meses, permitirá cubrir las necesidades de vigilancia y rescate en los 7 kilómetros de litoral de playa, muy concurridos durante el verano.

Caballero explicó que el dron podrá inspeccionar el fondo marino en caso de necesidad y está equipado con "una pinza robótica dirigible para el rescate y traslado a la costa".

Vigo Vertical a pleno rendimiento

El regidor también informó de que "todos los elementos del Vigo Vertical funcionan a pleno rendimiento en estos momentos". Detalló que las últimas incidencias ya han sido resueltas y lanzó una advertencia ante posibles nuevos actos vandálicos: "Existen muchas posibilidades de ser identificados y se les aplicará todo el peso de la ley".

En las escaleras mecánicas de la calle Talude ya se han instalado los nuevos peldaños tras una rotura provocada por vandalismo, y en las cuestas del Centro Médico de Lavadores se han reparado daños en el pasamanos. En la Gran Vía, se sustituyeron algunos cristales de la cubierta que se fracturaban por la dilatación del metal.

Asimismo, el ascensor de Camilo José Cela ha solucionado sus problemas de variaciones de tensión gracias a la intervención de la empresa de electricidad. Finalmente, el ascensor inclinado de Menéndez Pelayo–Camelias ya funciona con normalidad tras la reparación efectuada.