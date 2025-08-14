Viajeros en la estación de Vigo tras el corte de trenes a Madrid: "Hay gente que cogió taxis compartidos"

Dudas e incertidumbre una jornada más en la estación de tren de Vigo. Tras los cortes de ayer en la conexión ferroviaria entre Galicia y Madrid, muchos veían la luz cuando Renfe anunciaba poco antes de las 10:00 horas de esta mañana la recuperación del servicio. Sin embargo, apenas dos horas después, la reactivación de un incendio en Ourense obligaba a cortar la circulación entre Puebla de Sanabria y Ourense.

Ante la situación de caos que se vive en muchas estaciones a las que acuden los viajeros con muchas dudas y preguntas sobre si su tren saldrá o no, Renfe ha pedido a la ciudadanía que no acuda a las estaciones porque en estos momentos no puede garantizar el servicio.

Este mediodía eran varias las personas que esperaban en la estación de Vialia de Vigo para tener más información, ya que la mayoría se quejaba de la falta de la misma.

Ricardo es uno de estos viajeros que nos encontramos en la estación. Él y su mujer regresan a Barcelona, previa conexión primero en Madrid. Tratan de buscar alternativas porque ella se incorpora al trabajo el sábado, sin embargo parece que no lo tienen muy fácil, tal y como nos cuentan. "Los aviones están muy caros y no quedan autobuses para Madrid", asegura Ricardo.

"Si pides cambiar el billete, el primer día es el jueves", indica Ricardo, quien necesita dar con una solución antes. "Hay gente que ha cogido taxis compartidos", afirma este turista, quien se muestra tranquilo porque "tenemos sitio para quedarnos". En cualquier caso, "esperamos tener suerte.

Por su parte, otra persona que se encontraba en ese mismo momento en la estación, y cuyo tren salía a las 13:37 horas, se queja de la falta de información. "Nos dijeron que nos avisarían por correo electrónico pero no nos dijeron nada", comenta. Sin embargo, minutos más tarde, un operador de Renfe se acercó para darle más información sobre el estado de su tren y la situación actual.

Por el momento, la conexión de trenes entre Galicia y Madrid permanece interrumpida desde esta mañana. A través de sus redes sociales, Renfe va informando de cualquier cambio, pero por el momento no se puede circular en tren entre Galicia y Madrid debido a este corte en la conexión.