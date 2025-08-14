El PP de Vigo considera "inaceptable" el "continuo deterioro" del Tren Celta y exige su modernización

El Partido Popular de Vigo ha exigido este jueves la modernización del Tren Celta como un "servicio público necesario" para conectar Galicia y Portugal. Este miércoles se conoció que a partir del 19 de agosto se deberá hacer un transbordo en Viana do Castelo (Portugal) para realizar el trayecto que lleva a Porto Campanha.

El grupo municipal popular ha calificado, además, de "inaceptable" el "continuo deterioro" que está sufriendo esta línea. La concejala Patricia García considera que esta decisión vuelve a dejar claro el "desinterés" de Renfe por Vigo.

"No ya por dotar a nuestra ciudad de nuevas infraestructuras o por mejorar las existentes, sino por mantener mínimamente lo que hay", ha precisado en referencia a la futura conexión de alta velocidad entre Galicia y Portugal.

La edil popular ha lamentado que la operadora pública apenas haya dado explicaciones y optara por zanjar “este nuevo golpe” al Tren Celta, que desde el PP recuerdan que es la única conexión ferroviaria entre Vigo y Oporto.

“Debe ser que Renfe, y por extensión el Gobierno de España, ignoran la estrecha relación entre Vigo y Portugal. Trabajadores, estudiantes, turistas, peregrinos... Hay que apostar por esta línea y por el AVE a Lisboa”, ha remarcado la edil popular, a la vez que ha criticado que los trenes están "obsoletos".

Patricia García ha pedido igualmente a Comboios de Portugal que se haga cargo de “la

parte que le toca” para revertir la “decadencia” que arrastra desde hace años la línea

entre Vigo y el país luso.