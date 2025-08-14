Ofrecido por:
El PP de Vigo considera "inaceptable" el "continuo deterioro" del Tren Celta y exige su modernización
Renfe ha anunciado este miércoles que el Tren Celta, que comunica Vigo con Porto, dejará de ser directo y se tendrá que hacer transbordo en la localidad portuguesa de Viana do Castelo
Podría interesarte: El Tren Celta que une Vigo y Oporto hará trasbordo en Viana do Castelo por "razones operativas"
El Partido Popular de Vigo ha exigido este jueves la modernización del Tren Celta como un "servicio público necesario" para conectar Galicia y Portugal. Este miércoles se conoció que a partir del 19 de agosto se deberá hacer un transbordo en Viana do Castelo (Portugal) para realizar el trayecto que lleva a Porto Campanha.
El grupo municipal popular ha calificado, además, de "inaceptable" el "continuo deterioro" que está sufriendo esta línea. La concejala Patricia García considera que esta decisión vuelve a dejar claro el "desinterés" de Renfe por Vigo.
"No ya por dotar a nuestra ciudad de nuevas infraestructuras o por mejorar las existentes, sino por mantener mínimamente lo que hay", ha precisado en referencia a la futura conexión de alta velocidad entre Galicia y Portugal.
La edil popular ha lamentado que la operadora pública apenas haya dado explicaciones y optara por zanjar “este nuevo golpe” al Tren Celta, que desde el PP recuerdan que es la única conexión ferroviaria entre Vigo y Oporto.
“Debe ser que Renfe, y por extensión el Gobierno de España, ignoran la estrecha relación entre Vigo y Portugal. Trabajadores, estudiantes, turistas, peregrinos... Hay que apostar por esta línea y por el AVE a Lisboa”, ha remarcado la edil popular, a la vez que ha criticado que los trenes están "obsoletos".
Patricia García ha pedido igualmente a Comboios de Portugal que se haga cargo de “la
parte que le toca” para revertir la “decadencia” que arrastra desde hace años la línea
entre Vigo y el país luso.