Detenido un vecino de Nigrán (Pontevedra) tras agredir supuestamente a su pareja por no hacerle la cena

Un hombre, de Nigrán y 44 años de edad, fue detenido en la noche de este pasado miércoles tras supuestamente agredir a su pareja por no hacerle la cena. Los hechos ocurrieron sobre las 23:15 horas en la Avenida de Fragoso de Vigo.

Según informa la Policía Local, fueron los vecinos los que alertaron a los agentes al escuchar una fuerte discusión. La mujer salió por la ventana pidiendo auxilio y siendo zarandeada e introducida nuevamente al piso por el varón.

Una vez en el punto, los funcionarios se entrevistaron con la víctima, de 52 años, manifestando ella que esa tarde había discutido con su pareja, con la que convive desde hace dos años. Él se ausentó del lugar.

Esa noche, el varón regresó al domicilio y se molestó porque ella no le había preparado la cena. Por ello, comenzaron de nuevo a discutir, poniéndose violento, tirando un plato al suelo, sujetándola del brazo y arrastrándola a la cocina.

Asustada, la mujer se habría refugiado en el dormitorio, saliendo por la ventana y siendo vista por los vecinos. Sin embargo, fue introducida de nuevo por el hombre al piso. Por todo ello, se procedió a la detención del individuo como presunto autor de un delito de violencia de género.