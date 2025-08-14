El BNG de Vigo exige al Concello reforzar la vigilancia de los montes para prevenir incendios

El cielo de Vigo con el humo de los incendios el domingo 15 de octubre de 2017. APB

La ola de incendios que ha arrasado con más de 20.000 hectáreas en Ourense recuerda a algunos vigueses a los fuegos que rodearon la ciudad olívica en 2017. El BNG de Vigo denuncia que Xunta y Concello de Vigo "non aprenderon" de aquella y exigen más medios y vigilancia de los montes.

El grupo nacionalista ha pedido al Gobierno de Abel Caballero que "mobilice todos os recursos necesarios", en cooperación con la Mancomunidad de Montes para reforzar la prevención de incendios en los montes periurbanos de Vigo ante el riesgo elevado por la sequía y las altas temperaturas.

“Os montes son o verdadeiro pulmón verde de Vigo, abandonalos como fan a Xunta do PP e o Goberno municipal de Caballero é un suicidio ambiental”, ha denunciado el portavoz del BNG, Xabier P. Igrexas, quien piden la implantación del Anel Verde y un plan integral para proteger el "pulmón verde" de la ciudad.

Igrexas ha recordado que el Anel Verde, una barrera forestal de 49,6 kilómetros anunciada en 2018, apenas se ha desarrollado, tan solo pequeños tramos gracias al "inmenso esforzo" de las propias comunidades de montes.

En esta línea, el portavoz nacionalista ha criticado que Caballero rechazase hace un año su propuesta de destinar 2,5 millones de euros para financiar este proyecto. Igrexas considera que "un año más" están siendo las comunidades de montes y los voluntarios "a primeira liña de protección, con menos medios dos necesario polo desleixo das administracións".