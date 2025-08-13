La web del Concello de Vigo sufre un nuevo ciberataque: "Tenemos la capacidad de neutralizarlos"

La página web del Concello de Vigo ha sido nuevamente objetivo de un ciberataque. Según explicó el alcalde Abel Caballero, el ataque se produjo este miércoles a las 06:00, fue detectado a las 08:00 y neutralizado media hora después.

Se trataba de un intento de paralizar la gestión electrónica del ayuntamiento para impedir que los ciudadanos pudieran acceder a los trámites.

"Continúan los ciberataques, pero nuestros sistemas los rechazan sin que logren su objetivo, que es paralizar toda la gestión electrónica del Concello de Vigo. Seguiremos siendo objeto de ataques, pero tenemos la capacidad de neutralizarlos de forma inmediata", aseguró Caballero.