Vigo anuncia que recibirá finalmente seis millones de euros del Perte del Agua

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado que finalmente el Concello recibirá seis millones de euros del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del Agua.

Según ha dicho en un audio difundido a los medios de comunicación, el Gobierno le ha concedido fondos europeos para la nueva potabilizadora de agua de la ciudad, mientras que Aqualia invertirá unos 1,3 millones adicionales.

Todo ello para el proyecto de monitorización, vigilancia y control en tiempo real de fugas y la gestión inteligente del agua en la ciudad.

Ante esta noticia, Caballero ha apuntado que hace meses desde el PP de Vigo se aseguró que el Concello había quedado fuera de estas ayudas, por lo que se ha preguntado si el concejal Miguel Martín piensa dimitir.

"¿Qué es un falabarato que va hablando diciendo nada, bobadas como esta?", ha criticado Caballero, indicando que hubo una tercera convocatoria especial de este Perte, en la que finalmente Vigo sí recibió las ayudas.

PP de Vigo: "Prefiere la mentira y la ocultación"

Estas palabras tuvieron respuesta del propio Martín, que ha lamentado el tono "barriobajero" del alcalde. "Se nota que el señor Caballero estaba muy molesto después de que el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, le negara, hasta en dos ocasiones, las ayudas solicitadas al PERTE del Agua".

"Pero parece que le fastidiaba más que la ciudad se enterase, que este grupo municipal del PP de Vigo fuese quien lo desvelara", ha añadido, indicando que el regidor socialista "prefiere la mentira y la ocultación".

En ese sentido, ha presumido de la labor de oposición de los populares, a la vez que detallaba que, en sus declaraciones, Martín aseguró que hasta en dos ocasiones se le habían negado estos fondos y él "deseaba" que en la tercera se los diesen "por el bien de la ciudad".