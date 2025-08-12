Ofrecido por:
Transportes licita por 25 millones un contrato para la conservación de carreteras en el área de Vigo
Los trabajos se centrarán en las autovías A-52, A-55 y VG-20, así como en las carreteras N-120, N-550, N-551, N-552, N-559 y en varios enlaces
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en el área de Vigo. El importe de dicho contrato licitado asciende a los 25,17 millones de euros.
Según ha informado el Ministerio de Óscar Puente en un comunicado, la duración del contrato es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional por un periodo máximo de nueve meses.
La licitación incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones, y se enmarca en el programa para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad de la Red de Carreteras del Estado.
También recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.
El contrato está destinado al mantenimiento y conservación de 169,625 km de carreteras de la provincia de Pontevedra, incluyendo 82.400 km de autovía. En concreto, se refiere a los siguientes tramos:
- Autovía A-52, desde el límite provincial con Ourense (km 267) hasta O Porriño (km 306).
- Autovía A-55, entre Vigo (km 0) y la frontera portuguesa, pasado Tui (km 32)
- Autovía VG-20, circunvalación sur de Vigo, desde el km 2 hasta la conexión con la AP-9 (km 13,400)
- Carretera N-120, desde el límite provincial con Ourense (km 610) hasta O Porriño (km 653)
- Carretera N-550, desde Redondela (km 142) hasta O Porriño (km 156)
- Carretera N-551, en varios km en el entorno de Tui
- Carretera N-552, desde Redondela (km 0) hasta la entrada noreste de Vigo, (km 10)
- Carretera N-555, desde Redondela (km 0) hasta el aeropuerto de Vigo (km 8)
- Carretera N-559, que conecta a lo largo de 5 km la A-52 y la N-120
- Enlaces A-52 con la A-55 y el de la VG-20 con la AG-57.