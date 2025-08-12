Una ONG exige a la Xunta que prohíba fumar en las Islas Cíes: "No existe política antitabaco”

Nofumadores.org ha denunciado la “incoherencia” de que la Xunta permita fumar en las Illas Cíes, uno de los principales reclamos turísticos de Galicia y candidata a Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La asociación exige que se prohíba fumar en todo el archipiélago y que se acabe con la actual permisividad frente al tabaco.

Según recoge Europa Press, la presidenta de la entidad, Raquel Fernández Megina, asegura que en las Cíes “no existe política antitabaco” y que la situación es “vergonzosa y lamentable”, ya que se puede fumar “en cualquier parte: playas, zonas forestales y áreas de acampada”. A su juicio, esto supone un riesgo de incendio, incrementa la presencia de colillas y lanza un “pésimo mensaje conservacionista” en un espacio que promociona a la playa de Rodas como “la mejor del mundo”.

Fernández Megina denuncia que “no hay ni un solo cartel de prohibido fumar” en la isla, ni en el camping ni en las terrazas cubiertas donde “niños y familias juegan rodeados de humo”. Apunta además que en el autoservicio del camping “se ha habilitado ilegalmente como zona de fumadores para empleados un salón que se usa como restaurante, filtrando humo al resto del establecimiento y a las cocinas, algo expresamente prohibido por la Ley del Tabaco”.

La asociación considera “aún más incoherente” que la Xunta prohíba encender fuego en las islas pero permita encender cigarrillos. Alertan también del aumento de vapeadores y dispositivos de tabaco calentado, con el riesgo añadido de baterías inflamables y residuos plásticos y de metales pesados.

Para Nofumadores.org, esta permisividad choca de lleno con la candidatura de las Cíes a Patrimonio Mundial, impulsada por el Concello de Vigo para reforzar su protección ambiental. “Es impensable que un espacio que aspira al máximo reconocimiento mundial permita fumar libremente en playas, bosques y zonas de acampada. La tolerancia actual es incompatible con los estándares que exige la Unesco”, afirma la presidenta.

La organización, según la información de Europa Press, acusa a la Xunta de dar un “trato de privilegio” a los fumadores mientras veta la entrada de mascotas por el posible daño a especies protegidas. Recuerda que el folleto oficial solo recomienda a los fumadores “llevarse las colillas”, algo que, en la práctica, no se cumple: “Las colillas son visibles desde el embarcadero, donde muchos encienden un cigarro nada más llegar en ferry”.

En sus visitas, Nofumadores.org asegura haber comprobado que se facilitan ceniceros en las terrazas del camping y que se tolera fumar incluso entre las tiendas de campaña. Critican que, pese a que Galicia cuenta con 249 ‘Playas sin Humo’, ninguna playa de las Cíes forme parte de esta red. Fernández Megina lo califica de “aberración y anacronismo incompatible con la conservación y la seguridad de un parque nacional”.

Recogida de firmas

La asociación ha reunido casi 80.000 firmas en Change.org para que el Gobierno prohíba fumar en todos los Parques Nacionales, siguiendo el ejemplo de Yellowstone, los parques canadienses o los grandes bosques de Australia y Nueva Zelanda. Además, su petición para que todas las playas españolas estén libres de humo y colillas acumula ya cerca de 384.000 apoyos.