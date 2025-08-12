Nigrán (Pontevedra) coloca una gran pancarta para visibilizar su apoyo a Palestina

El Gobierno local de Nigrán en el balcón del Concello junto a la pancarta en solidaridad con Palestina Concello de Nigrán

El Concello de Nigrán no mira hacia otro lado en conflicto de Gaza y este martes ha colocado en su Casa Consistorial una gran pancarta para mostrar su apoyo contra el "genocidio" que sufre Palestina.

Bajo el lema 'Nigrán, non somos indiferentes. Paremos o xenocidio', el concello pontevedrés visibiliza su postura contra las acciones israelíes en suelo palestino.

Además, aquellas personas que lo deseen, pueden recoger dos pulseras en la Oficina de Información Cidadá o en las oficinas de Turismo con el mismo lema situado sobre la bandera de Palestina.

El objetivo, explica el Concello, es dejar patente tanto por parte de la ciudadanía de Nigrán como de su administración el rechazo a la masacre "que está a causar Israel". Por este motivo, el Concello se irá sumando también a todas las movilizaciones al respecto.

"Cada grano de arena suma en esta lucha por la paz", ha declarado el alcalde, Juan González, quien pretende que se unan más municipios a esta iniciativa para "internacionalmente forzar el cese de la barbarie".

"Tenemos el deber de situarnos en el lado correcto de la historia y de alzar nuestra voz en contra del asesinato de seres humanos indiscriminadamente. Lo que está ocurriendo solo se puede calificar de genocidio y está pasando ante la mirada impasible de todo el mundo. No se puede consentir esta violación del derecho internacional en pleno siglo XXI", ha añadido.

González ha criticado que "se emplee el hambre como arma de guerra". "Lo que está ocurriendo es una auténtica atrocidad que no tiene justificación posible", ha sentenciado, pidiendo "empatía" a todos los ciudadanos.