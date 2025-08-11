Dos detenidos por intentar robar en el chiringuito de la playa de Toralla, en Vigo

La Policía Local de Vigo ha detenido a dos varones como presuntos autores de un delito de tentativa de robo con fuerza, tras intentar sustraer material del chiringuito de playa situado en el vial de acceso a la Isla de Toralla.

Los hechos ocurrieron a las 05:11 horas de la madrugada del pasado viernes, cuando varios vecinos de Canido escucharon el ruido de una radial con la que, presuntamente, intentaban romper el candado de acceso al establecimiento. Al verse descubiertos, los sospechosos huyeron en una furgoneta en dirección a Baiona por la carretera de Canido.

A su llegada al lugar, los agentes comprobaron que la cerradura presentaba signos evidentes de haber sido forzada y detectaron un olor reciente a quemado, lo que confirmaba que la acción acababa de producirse. Mientras recababan información sobre los autores, escucharon acercarse un vehículo a gran velocidad.

Los agentes pudieron ver claramente una furgoneta ocupada por dos hombres, que inició la maniobra para entrar en el aparcamiento anexo al chiringuito. Sin embargo, al percatarse de la presencia policial, el conductor realizó un brusco giro e inició la huida en dirección a Samil.

Inmediatamente, se comunicó el hecho a otras patrullas que se encontraban en las inmediaciones, facilitando la descripción del vehículo. La furgoneta fue finalmente interceptada por otra dotación de la Policía Local en la avenida de Samil, procediéndose a la identificación y detención de sus ocupantes.