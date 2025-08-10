Vigo esquiva las alertas por altas temperaturas pero vivirá un domingo con calor

Este domingo Vigo pasará una jornada con altas temperaturas librándose, de todas formas, de los avisos que tienen bajo alerta a buena parte de Galicia. En la ciudad olívica los termómetros rozarán los 30 grados en un día de sol y mucho calor.

De acuerdo con la predicción de MeteoGalicia, durante todo el día se podrán ver en la ciudad unas nubes altas que aliviarán ligeramente la sensación de calor.

Los termómetros oscilarán entre los 17 y los 29 grados y en las horas centrales habrá rachas de viento débiles procedentes del oeste y del noroeste.

Hacia la noche se notará el descenso de las temperaturas, con las máximas bajando hasta los 17 grados. Esta será la antesala de una semana en la que las temperaturas más altas bajarán a valores de en torno a los 25 grados y en la que una mayor nubosidad irá acompañada de un incremento en la probabilidad de lluvia.