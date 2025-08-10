Ofrecido por:
Fallece un ciclista de 67 años tras sufrir un desvanecimiento en Fornelos de Montes (Pontevedra)
El hombre era natural de Poio
Más noticias: Evacuadas al hospital cuatro personas tras un accidente en Vigo
Un ciclista de 67 años ha fallecido este domingo tras sufrir un desvanecimiento en la localidad de Fornelos de Montes (Pontevedra), concretamente en la carretera PO-250.
Según han relatado a Europa Press fuentes conocedoras del suceso, todo ocurrió en el kilómetro 150 de la PO-250, a la altura de Fornelos de Montes, donde tres ciclistas se encontraban realizando un recorrido cuando uno de ellos se desplomó.
Se le realizaron maniobras de reanimación pero estas no dieron resultado, además, se llamó al helicóptero medicalizado pero, finalmente, falleció. Se trataba de un vecino de Poio de 67 años.