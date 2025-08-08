Vigo impone restricciones en el uso del agua: prohibido baldear y duchas de playas cerradas

El alcalde de Vigo ha anunciado una serie de medidas para gestionar el consumo de agua en la ciudad, debido al descenso en los niveles de los embalses. Actualmente, el embalse de Eiras se encuentra al 79% de su capacidad, y el de Zamáns al 78,5%, varios puntos por debajo respecto al mismo período del año pasado.

Entre las acciones adoptadas se encuentran la prohibición de baldeos, la reducción del riego al mínimo, el cierre de fuentes ornamentales que no cuenten con circuito cerrado y el cierre de las duchas en las playas.

Asimismo, el regidor ha hecho un llamamiento al uso responsable y razonable del agua por parte de la ciudadanía, poniendo ejemplos como el cierre de grifos o tomar duchas en vez de baños.

No obstante, ha recalcado que, pese a que los embalses están por debajo de la media, "no hay riesgo de desabastecimiento en la actualidad".