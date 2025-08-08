Un hombre ha sido detenido en Vigo por tratar de robar un móvil en una tienda

La Policía Local de Vigo detuvo este pasado jueves a un hombre de 32 años de edad, como supuesto autor de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa al tratar de hacerse con un móvil en una tienda.

Según informa Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 10:30 horas en un establecimiento ubicado en la calle Urzaiz. Allí, los responsables del local solicitaron la presencia policial por un supuesto robo.

Una vez en el punto, los agentes observaron en el interior a un hombre, en actitud "agresiva", sujetando un teléfono que no era de su propiedad.

Según él mismo explicó, había comprado un terminal media hora antes en esa tienda. Cuando lo encendió, descubrió en la agenda de contactos un número guardado que desconocía. Por ello, llamó, contestando una voz que identificó como la del propietario que le había vendido ese móvil.

Por ello, el varón volvió a la tienda para exigir explicaciones, iniciándose una discusión e introduciéndose en el interior del mostrador para arrebatarle de las manos al propietario del establecimiento otro móvil que portaba. No obstante, los empleados lograron retenerlo.

Todo ello fue grabado por las cámaras de vigilancia de la tienda, siendo el terminal sustraído propiedad de otro cliente, que lo había dejado allí para su arreglo.